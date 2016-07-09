Перші за 8 місяців російські туристи прибули до Туреччини - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Анатолійське агентство.

Згідно з повідомленням, це прямий рейс авіакомпанії "Росія" з Москви. Таким чином, вперше за останні вісім місяців у Туреччину організовано прибула велика група росіян, які купили путівки на курорти Анталії.

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Відзначається, що авіакомпанія "Росія" повідомила про плани відправити перший літак до Туреччини в п'ятницю. Турецька авіавлада раніше дала дозвіл на чартерне сполучення з РФ, але російська влада ще не до кінця врегулювала пов'язані з цим формальності. За словами прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, відповідне розпорядження буде передано уряду РФ протягом тижня.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про скасування заборони на продаж туристичних путівок до Туреччини.