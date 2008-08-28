Парламент Грузії одностайно проголосував за розрив відносин з Росією

Парламент Грузії увечері в четвер проголосував за розрив дипломатичних відносин з Росією і підтвердив статус російських військ на території країни як "окупаційних".

Рішення про проведення позачергового засідання парламенту Грузії було ухвалене з огляду на визнання керівництвом Росії незалежності Абхазії та Південної Осетії.

За ухвалу, що складається з сімох пунктів, проголосували одностайно 106 депутатів, - передає кореспондент "Новини-Грузія".

Згідно з ухвалою, всі збройні сили Росії в Грузії, зокрема й миротворчі, є окупаційними, а "території Південної Осетії і Абхазія є окупованими Росією територіями Грузії".

Всі збройні підрозділи на території Грузії, крім грузинських, оголошені незаконними.

Парламент доручає уряду Грузії анулювати всі угоди, які передбачають перебування російських збройних підрозділів на території країни.

Згідно з рішенням парламенту, Грузія зберігає за собою зобов`язання за документом про припинення вогню, укладеним за посередництва Євросоюзу.

Парламент доручає урядові Грузії розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Генпрокуратурі доручено вивчити факти етнічної чистки грузинського населення в зоні конфлікту.