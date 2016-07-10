Син бен Ладена погрожує помститися США за смерть батька

Імовірний син покійного лідера Аль-Каїди Усами бен Ладена погрожує помститися США за вбивство свого батька, повідомляє Associated Press.

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"Хамза бен Ладен говорить американцям, що вони несуть відповідальність за вирішення своїх лідерів", - йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що Аль-Каїда продовжуватиме вести джихад, або священну війну, проти США у відповідь на "утиски" мусульман.

"Якщо ви вважаєте, що ваш злочин, вчинений в Абботтабаді, залишиться безкарним, то ви помиляєтеся", - зазначив він.

Бен Ладена було убито в травні 2011 під час рейду США в Абботтабаді, Пакистан. Місцезнаходження його сина не відомо.

Аналітики припускають, що він, можливо, готується до керівництва Аль-Каїдою.