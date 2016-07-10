"Найагресивніша акція за п'ять років": у Берліні під час сутичок з ліворадикалами поранено 123 поліцейських

Загалом 123 берлінських поліцейських отримали різноманітні поранення під час сутичок з учасниками акції протесту лівих радикалів, що відбулася напередодні в столиці Німеччини Берліні.

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Про це у неділю, 10 липня, повідомили в поліції прес-служба поліції міста, передає "Німецька хвиля".

За даними правоохоронців, акція стала "найагресивнішою та найбільш насильницькою демонстрацією за останні п'ять років".

Багатьох із задіяних 1800 службовців обкидали камінням та пляшками. Крім того, були затримані 86 найбільш агресивних мітингарів, йдеться у повідомленні відомства. Затримані перебувають під вартою, а тим часом проти трьох з них розпочато слідчі дії за серйозне порушення громадського порядку.

Привід для проведення в берлінському районі Фрідріхсгайн акції лівих радикалів стало часткове примусове виселення людей з одного будинку в берлінському районі Фрідріхсгайн, який являє собою альтернативний лівоавтономний проект співжиття. Крім того, багато хто з мешканців проекту скаржився на дедалі більш посилену присутність поліції біля нього.

Мітингарі тримали в руках транспаранти з закликами захистити будинок і виступи "солідарно проти державного терору". Невдовзі після початку демонстрації серед учасників, за даними поліції, "запанував дуже агресивний та ворожий до поліції настрій". Крім пляшок та каміння, в правоохоронців полетіли також петарди та інші піротехнічні вироби. У результаті їхніх дій були розбиті вітрини поблизьких магазинів. Крім того, демонстранти пошкодили кілька машин поліції.

За різними даними, кількість демонстрантів зросла з 500 на початку до близько 3500.