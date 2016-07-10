В окупованій РФ Абхазії зірвався референдум про дострокові вибори: явка становила 1%

В окупованому Росією грузинському регіоні Абхазія через низьку явку не відбувся референдум про проведення дострокових виборів президента.

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Після закриття дільниць для голосування, конкретні дані підрахунку голосів мали лише формальний інтерес: влада цілий день повідомляла про рекордно низьку явку виборців, яка тільки до кінця дня підібралася до позначки 1%, передає РБК.

Після 20:00, коли голосування закінчилося, президент Абхазії Рауль Хаджымба визнав референдум таким, що не відбувся. «Відповідно до законодавства, тепер питання про дострокові вибори президента можна буде поставити на референдум не раніше ніж через два роки. Ми витратили на проведення референдуму 8-9 млн руб., які, враховуючи нашу економічну ситуацію, можна було витратити більш ефективно для вирішення нагальних проблем», — сказав він.

За законодавством Абхазії референдум вважається таким, що відбувся, у разі якщо в ньому візьмуть участь понад 50% виборців від спискового складу. Жителі Абхазії повинні були відповісти на питання: «чи вважаєте ви за необхідне провести дострокові вибори президента Республіки Абхазії?»

Для Абхазії це другий плебісцит після референдуму 1999 року, коли 97,5% жителів республіки проголосували за незалежність.

Як відомо, незалежність Абхазії визнали лише Росія, Венесуела і кілька тихоокеанських держав. Цьому передував російсько-грузинський військовий конфлікт у серпні 2008 року.

Грузія продовжує наполягати на тому, що Росія окупувала територію Абхазії і Південної Осетії.

Москва стверджує, що допомагає двом невизнаним державам.