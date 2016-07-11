BBC: Південний Судан "повернувся у стан війни" - речник віце-президента
Військовий представник віце-президента Південного Судану Рієка Мачари заявив, що їхні сили повернулися у стан війни з військами, вірними президентові країни Салви Киїра.
Про це повідомляє ВВС Україна.
За словами представника віце-президента, урядові війська атакували їхні позиції в столиці країни Джубі.
З обох боків були вбиті сотні солдатів, зазначив він.
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Уряд країни поки що не прокоментував цю ситуацію.
Бої між таборами президента і віце-президента почалися в четвер і загострилися у неділю вранці.
ООН розкритикувала обидві сторони за недостатнє бажання дотримуватися мирної угоди, яка б допомогла покласти край громадянській війні, що триває в країні понад два роки.
Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок зіткнень в останні дні у столиці Південного Судану перевищила 270 осіб.
Міжетнічний конфлікт у Південному Судані триває з грудня 2013 року.