BBC: Південний Судан "повернувся у стан війни" - речник віце-президента

Про це повідомляє ВВС Україна.

За словами представника віце-президента, урядові війська атакували їхні позиції в столиці країни Джубі.

З обох боків були вбиті сотні солдатів, зазначив він.

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Уряд країни поки що не прокоментував цю ситуацію.

Бої між таборами президента і віце-президента почалися в четвер і загострилися у неділю вранці.

ООН розкритикувала обидві сторони за недостатнє бажання дотримуватися мирної угоди, яка б допомогла покласти край громадянській війні, що триває в країні понад два роки.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок зіткнень в останні дні у столиці Південного Судану перевищила 270 осіб.

Міжетнічний конфлікт у Південному Судані триває з грудня 2013 року.