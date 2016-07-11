Контингент сил США в Іраку буде розширено до 4647 осіб

Про це повідомив глава Пентагону Ештон Картер, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Таким чином, контингент американських сил в Іраку розшириться до 4647 людина.

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Велика частина американських військових займеться облаштуванням авіабази в Кайаре, яка розташована в 40 кілометрах на південь від Мосула і минулого тижня була зайнята урядовими військами. США та їхні союзники по коаліції в Іраку мають намір використовувати базу як перевалочний вузол.

За словами Картера, американські фахівці, в тому числі інженери та експерти з логістики, повинні допомогти іракським військовим у плануванні операцій по відновленню контролю над самим Мосулом, зайнятим зараз бойовиками "ІД".

"Додаткові сили США привнесуть в кампанію унікальний досвід і нададуть найважливішу підтримку іракським військам в ключовий момент боротьби", - заявив Картер в ході свого візиту до Багдада.

Раніше Картер зазначав, що американські військові радники будуть готові супроводжувати іракські підрозділи в ході наступальних операцій, якщо виникне така необхідність.