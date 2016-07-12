У США невідомий обікрав автомобіль ФБР з кейсом зброї

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що інцидент стався рано вранці в неділю, 10 липня. Автомобіль Ford Expedition був припаркований на одній із вулиць Вашингтона. Невідомий розбив заднє пасажирське вікно і витягнув кейс з двома пістолетами - Glock і Colt.

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За словами Зекель, слідчі вивчають записи з камер відеоспостереження в цьому районі.