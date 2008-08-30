Чавес підтримав рішення РФ про визнання Абхазії та Південної Осетії
10:03, 30 серпня 2008Світ
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"Росія відповіла на агресію.."
Президент Венесуели Уго ЧАВЕС підтримав рішення Росії про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це У.ЧАВЕС заявив під час зустрічі Президента Еквадору Рафаеля КОРРЕА, який прибув до Венесуели з візитом.
"Росія відповіла на агресію Грузії", - сказав У.ЧАВЕС.
"Ми підтримуємо Росію, вона має" рацію, - додав він.
На думку У.ЧАВЕСА, Росія піддається нападкам, і "її хочуть узяти в кільце". Але сьогодні Росія "твердо встала на ноги", зазначив Президент Венесуели. "Їй (Росії) погрожує НАТО, але це вже не має жодного значення", - додав він.
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