Reuters розповів про "стамбульського смертника" з РФ: сором'язливий студент, який "навернувся" в іслам

Один з росіян, які підірвали себе в аеропорту Стамбула, був сором'язливим студентом і мріяв відкрити автомайстерню. Журналісти Reuters поспілкувалися з людьми, які знали його особисто, пише "РБК".

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Росіянин Рахім Булгаров, якого в Туреччині ідентифікували як одного зі "стамбульських смертників", виріс у Карачаєво-Черкесії. Він народився в ногайському аулі Ікон-Халк. Дитинство майбутнього терориста пройшло в достатку, його батько працював трактористом, а бабуся володіла магазином, в якому, крім іншого, продавалася їжа, приготована його матір'ю.

Щоб відправити Булгарова в коледж, де він повинен був отримати диплом з туризму, сім'ї довелося заплатити близько $3 тис., що за місцевими мірками було великою сумою, розповіла директор коледжу Марджан Дагужієва. За словами однокурсника Булгарова Євгенія Романенка, в коледжі майбутній терорист був сором'язливим.

«Якщо він викликався сказати що-небудь в аудиторії, для всіх нас це було шоком», — розповів агентству Романенко. Він також додав, що в коледжі Булгар курив і вживав спиртні напої, що заборонено більшістю напрямів ісламу.

Булгаров закінчив коледж в 2011 році, і викладачі очікували, що він продовжить навчання, можливо, вже в університеті в П'ятигорську, розповів Кургінян. Однак, за його словами, коли близько двох років тому він зустрів своїх колишніх студентів, то дізнався від них, що Булгар присвятив своє життя ісламу. «Я запитав у хлопців: «Як Рахім?» Вони відповіли, що він... навернувся в іслам».

За словами викладача коледжу Гора Кургіняна, молодий чоловік був одним з кращих студентів і мріяв відкрити свій бізнес: автомайстерню по дорозі в свій аул.

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Після закінчення коледжу Булгаров працював на фермі і на будівництві в Ікон-Халком, розповів агентству його близький родич.

Автор статті зазначає, що в 2013-2014 роках аул почав змінюватися, і багато місцевих чоловіків почали ходити в мечеть, практикувати іслам, іноді найсуворіші його напрями.

Як розповів імам мечеті в Ікон-Халка Абдулла Кумиков, якщо раніше в мечеть на п'ятничну молитву приходили тільки близько десяти людей, то зараз їх вже 40-50. За словами Кумикова, Булгаров вперше прийшов у мечеть близько 18 місяців тому і приходив молитися регулярно до самого від'їзду.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість із 43 загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".