США очікують від Росії більшого тиску на президента Сирії Асада

Про це йшлося в телефонній розмові державного секретаря США Джона Керрі та глави МЗС РФ Сергія Лаврова, яка відбулась у понеділок, 23 травня, повідомляє Deutsche Welle.

За словами речника Держдепартаменту США Марка Тонера, "особливу відповідальність" щодо тиску на сирійського лідера несе Росія.

Зокрема, Вашингтон закликав Асада припинити інтенсифікацію нападів на сили опозиції в містах Алеппо та Дарайя, внаслідок яких гине зокрема й цивільне населення.

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Водночас, за даними міністерства закордонних справ Росії, у телефонній розмові Керрі та Лаврова порушувалося і питання ведення спільних операцій у Сирії проти "терористичних угруповань та інших незаконних збройних формувань", ідеться в повідомленні на сайті російського відомства.

Утім, у Сполучених Штатах заперечили обговорення спільних авіаударів з Росією.