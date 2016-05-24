США очікують від Росії більшого тиску на президента Сирії Асада
США висловили стурбованість ескалацією насильства в Сирії через дії "Ісламської держави" та режиму президента Сирії Башара Асада.
Про це йшлося в телефонній розмові державного секретаря США Джона Керрі та глави МЗС РФ Сергія Лаврова, яка відбулась у понеділок, 23 травня, повідомляє Deutsche Welle.
За словами речника Держдепартаменту США Марка Тонера, "особливу відповідальність" щодо тиску на сирійського лідера несе Росія.
Зокрема, Вашингтон закликав Асада припинити інтенсифікацію нападів на сили опозиції в містах Алеппо та Дарайя, внаслідок яких гине зокрема й цивільне населення.
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Водночас, за даними міністерства закордонних справ Росії, у телефонній розмові Керрі та Лаврова порушувалося і питання ведення спільних операцій у Сирії проти "терористичних угруповань та інших незаконних збройних формувань", ідеться в повідомленні на сайті російського відомства.
Утім, у Сполучених Штатах заперечили обговорення спільних авіаударів з Росією.