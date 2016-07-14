Олланд закликав Мей прискорити переговори щодо виходу Великої Британії із складу ЄС

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію Олланда.

«Вони домовилися активно розвивати двосторонні відносини, які тепло об'єднують Францію і Велику Британію у всіх сферах», - зазначили в приймальні президента.

Читайте такожНовий уряд Великої Британії: головою МЗС став Борис Джонсон

Олланд повторив Мей своє бажання про те, що переговори щодо виходу Великої Британії з ЄС повинні бути запущені якомога швидше, зазначили в адміністрації Олланда.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.