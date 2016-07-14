Олланд закликав Мей прискорити переговори щодо виходу Великої Британії із складу ЄС
02:46, 14 липня 2016Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд в ході телефонної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей закликав її прискорити переговори щодо виходу країни із складу Євросоюзу.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію Олланда.
«Вони домовилися активно розвивати двосторонні відносини, які тепло об'єднують Францію і Велику Британію у всіх сферах», - зазначили в приймальні президента.
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Олланд повторив Мей своє бажання про те, що переговори щодо виходу Великої Британії з ЄС повинні бути запущені якомога швидше, зазначили в адміністрації Олланда.
Як повідомляв УНІАН, 24 червня у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.
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