У 2015 році Німеччина поповнилася рекордною кількістю мігрантів

Це на 672 тис. більше, ніж у 2014 році. Водночас близько одного мільйона 140 тис. виїхали з країни, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". Таким чином, чистий приріст кількості мешканців Німеччини сягнув 1,1 млн осіб, повідомило Федеральне статистичне відомство. За його даними, в основному зростання відбулося завдяки притоку мігрантів.

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Близько 45% новоприбулих становили громадяни Євросоюзу, ще 13% - приїжджі з інших країн Європи, 30% - з Азії та 5% - з Африки.

Особливо зросла чисельність мігрантів за рахунок вихідців із Сирії, Румунії, Польщі, Афганістану та Болгарії.

Щодо українців, то за минулий рік до Німеччини їх прибуло 16 тис., тоді як залишило Німеччину - менше 5 тис. Росіян приїхало 25 тис., а виїхало - майже 12 тис. Найбільше громадян виїхало до Польщі та Румунії - 132 та 126 тис. відповідно.

Протягом 2015 року понад 4 тис. українців отримали громадянство Німеччини.