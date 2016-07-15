"Це була бійня, люди розліталися як кеглі": очевидці розповіли подробиці теракту на набережній в Ніцці

Про це в інтерв'ю виданню The Telegraph розповів британський студент Джоель Фенстер, який став свідком трагедії, пише ТСН.

"Ми прийшли на пляж, щоб подивитися на феєрверки, потім, наскільки ми знали, мав бути концерт. Ми, як і багато інших просто прогулювалися набережною. Це був ідеально нормальний вечір", - згадує він.

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За словами Фенстера, раптово люди почали бігти в зворотному напрямку.

"Ми зрозуміли, що треба терміново рятуватися і кинулися геть від моря в старе місто. Потім я почув постріли: спочатку один, потім ще два", - повідомив він.

За повідомленнями ЗМІ, терориста, який знаходився за кермом вантажівки, застрелила поліція. Повідомлення про те, що зловмисник відкрив вогонь з автоматичної зброї не підтвердилася.

За словами Фенстера, він разом з групою людей забіг у відкритий ресторан, де всі намагалися сховатися.

"На той момент ми думали, що десь поряд знаходиться стрілок. Зайшли поліцейські і наказали власнику закладу вимкнути світло і опустити жалюзі. Всі були дуже налякані", - розповів він.

Пізніше правоохоронці повернулися в ресторан і вимагали від всіх терміново покинути приміщення.

"Поліцейські наставляли на нас зброю і вимагали відкрити сумки для перевірки", - розповідає Фенстер.

Інший очевидець теракту – житель Ніцци Вассим Бухель – в інтерв'ю агентству Associated Press повідомив, що тіла були розкидані по всій набережній.

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"Це була бійня. Тіла були всюди", - розповів він.

Бухель при цьому зазначив, що водій вантажівки після того, як машина зупинилася, вискочив і відкрив стрілянину по натовпу.

"Люди розліталися як кеглі", - коротко прокоментував Reuters побачене Жак, власник одного з ресторанів на Англійській набережній.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Внаслідок теракту в Ніцці загинуло до 80 осіб.