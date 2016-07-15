По всьому світу вшановують пам'ять жертв теракту в Ніцці (фоторепортаж)

11:56, 15 липня 2016
Світ
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Світові лідери, дипломатичні представництва, муніципальна влада і звичайні люди по всьому світу вшановують пам'ять жертв теракту в Ніцці, який стався в ніч з 14 на 15 липня.

Посольство Франции в Берлине / Twitter @CormacWalsh

Так, посольства Франції в різних частинах світу приспускають прапори, люди несуть квіти до дипломатичних представництв Франції в своїх країнах, а будівлі та монументи підсвічуються в кольори французького прапора.

В тому числі, люди несуть квіти до посольства Франції в Києві, також там приспущені прапори.

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У свою чергу український парламент вшанував пам'ять жертв теракту хвилиною мовчання.

При цьому користувачі соціальних мереж також висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю людей в Ніцці.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, в результаті теракту загинули 84 людини, серед них один громадянин України.

Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції у Києві
Квіти біля посольства Франції у Києві /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції у Києві
Квіти біля посольства Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції в Берліні
Посольство Франції в Берліні /  © REUTERS
Посольство Франції в Берліні
Посольство Франції в Берліні /  © REUTERS
Посольство Франції в Берліні
Посольство Франції в Берліні /  © REUTERS
Приспущенный флаг над Даунинг Стрит 10 в Лондоне 48 / 10000 УКРАИНСКИЙ Перевести вGoogleBing Приспущений прапор над Даунінг Стріт 10 у Лондоні
Приспущенный флаг над Даунинг Стрит 10 в Лондоне 48 / 10000 УКРАИНСКИЙ Перевести вGoogleBing Приспущений прапор над Даунінг Стріт 10 у Лондоні /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції в Москві
Квіти біля посольства Франції в Москві /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції в Москві
Квіти біля посольства Франції в Москві /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції в Москві
Квіти біля посольства Франції в Москві /  © REUTERS
Жалобні заходи в Сіднеї
Жалобні заходи в Сіднеї /  © REUTERS
Жалобні заходи в Сіднеї
Жалобні заходи в Сіднеї /  © REUTERS
Монумент Ангел незалежності в Мехіко
Монумент Ангел незалежності в Мехіко /  © REUTERS
Будівля сенату в Мехіко
Будівля сенату в Мехіко /  © REUTERS
Будівля Центрального вокзалу на Манхеттені
Будівля Центрального вокзалу на Манхеттені /  © REUTERS

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