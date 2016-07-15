По всьому світу вшановують пам'ять жертв теракту в Ніцці (фоторепортаж)

Так, посольства Франції в різних частинах світу приспускають прапори, люди несуть квіти до дипломатичних представництв Франції в своїх країнах, а будівлі та монументи підсвічуються в кольори французького прапора.

В тому числі, люди несуть квіти до посольства Франції в Києві, також там приспущені прапори.

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У свою чергу український парламент вшанував пам'ять жертв теракту хвилиною мовчання.

При цьому користувачі соціальних мереж також висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю людей в Ніцці.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, в результаті теракту загинули 84 людини, серед них один громадянин України.