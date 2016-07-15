Німеччина та Італія посилюють контроль на кордонах з Францією

13:42, 15 липня 2016
Світ
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Німеччина посилює контроль на кордоні з Францією після теракту в Ніцці. Таких самих заходів вживає і італійська поліція.

REUTERS

Про це повідомила німецька поліція. Зокрема, правоохоронні органи запроваджують заходи посиленого контролю в аеропортах, на дорогах і залізницях, передає Бі-бі-сі. Свої дії німецька поліція координує з французькими колегами.

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Італія також заявила про те, що посилює контроль на дорогах, що ведуть до Франції, а також на залізниці, що з'єднує дві країни.

Як повідомляв УНІАН, теракт в Ніцці стався пізно увечері 14 липня. Вантажівка на великій швидкості проїхала 2 кілометри крізь щільний натовп, що зібрався дивитися салют на Англійській набережній. В результаті загинули 84 людини, ще 18 знаходяться в критичному стані. В результаті цього теракту загинув один громадянин України, ще один поранений.

Водій вантажівки був застрелений поліцією, а в машині були знайдені гранати та зброя.

Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції у Києві
Посольство Франції у Києві /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції у Києві
Квіти біля посольства Франції у Києві /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції у Києві
Квіти біля посольства Франції у Києві /  © REUTERS
Посольство Франції в Берліні
Посольство Франції в Берліні /  © REUTERS
Посольство Франції в Берліні
Посольство Франції в Берліні /  © REUTERS
Посольство Франції в Берліні
Посольство Франції в Берліні /  © REUTERS
Приспущенный флаг над Даунинг Стрит 10 в Лондоне 48 / 10000 УКРАИНСКИЙ Перевести вGoogleBing Приспущений прапор над Даунінг Стріт 10 у Лондоні
Приспущенный флаг над Даунинг Стрит 10 в Лондоне 48 / 10000 УКРАИНСКИЙ Перевести вGoogleBing Приспущений прапор над Даунінг Стріт 10 у Лондоні /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції в Москві
Квіти біля посольства Франції в Москві /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції в Москві
Квіти біля посольства Франції в Москві /  © REUTERS
Квіти біля посольства Франції в Москві
Квіти біля посольства Франції в Москві /  © REUTERS
Жалобні заходи в Сіднеї
Жалобні заходи в Сіднеї /  © REUTERS
Жалобні заходи в Сіднеї
Жалобні заходи в Сіднеї /  © REUTERS
Монумент Ангел незалежності в Мехіко
Монумент Ангел незалежності в Мехіко /  © REUTERS
Будівля сенату в Мехіко
Будівля сенату в Мехіко /  © REUTERS
Будівля Центрального вокзалу на Манхеттені
Будівля Центрального вокзалу на Манхеттені /  © REUTERS

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