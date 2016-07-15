Німеччина та Італія посилюють контроль на кордонах з Францією

Про це повідомила німецька поліція. Зокрема, правоохоронні органи запроваджують заходи посиленого контролю в аеропортах, на дорогах і залізницях, передає Бі-бі-сі. Свої дії німецька поліція координує з французькими колегами.

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Італія також заявила про те, що посилює контроль на дорогах, що ведуть до Франції, а також на залізниці, що з'єднує дві країни.

Як повідомляв УНІАН, теракт в Ніцці стався пізно увечері 14 липня. Вантажівка на великій швидкості проїхала 2 кілометри крізь щільний натовп, що зібрався дивитися салют на Англійській набережній. В результаті загинули 84 людини, ще 18 знаходяться в критичному стані. В результаті цього теракту загинув один громадянин України, ще один поранений.

Водій вантажівки був застрелений поліцією, а в машині були знайдені гранати та зброя.