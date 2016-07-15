ЗМІ дізналися про плани Медведєва обговорити з прем'єром Нідерландів справу MH17

Про це розповіло джерело в уряді РФ, передає РІА Новости.

"Болісна тема для громадськості Голландії — це розслідування катастрофи рейсу MH17. Ми на цю тему готові цілком відверто говорити, без всяких комплексів. Ми зацікавлені не менше, ніж голландська сторона, у встановленні причин катастрофи Боїнга. Вже практично два роки тому сталася ця катастрофа. І ми розуміємо, наскільки ця тема чутлива для керівництва Нідерландів та громадськості", — повідомив співрозмовник видання.

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Раніше в Bellingcat підтвердили факт переміщення російського "Бука" з Донецька в Сніжне в день катастрофи MH17 17 липня 2014 року.

6 червня спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденої на місці падіння літака нижньої частини ракети Бук Venturi.

"Боїнг-777" компанії "Малайзійські авіалінії", що здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур, впав 17 липня 2014 року неподалік від Донецька. Всі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.

У жовтні 2015 року Рада безпеки Нідерландів оголосила результати розслідування авіакатастрофи, згідно з якими лайнер був збитий ракетою російського виробництва, випущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Розслідувачі незалежної британської групи Bellingcat заявили про причетність до цього злочину російських військових.