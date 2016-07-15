ЗМІ опублікували фотографії документів терориста з Ніцци

Про це повідомляє Медуза з посиланням на The Daily Mirror.

First picture of Mohamed Lahouaiej Bouhlel ID card found at scene of #NiceAttackhttps://t.co/5EOCltKAWLpic.twitter.com/Gh6mpHRwZV — Daily Mirror (@DailyMirror) July 15, 2016

У соцмережах опублікований ще один знімок цього ж документа. На ньому видно, що посвідка на проживання видається на термін з 15 січня 2008 по 14 січня 2009 року.

Le titre de séjour de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, auteur du massacre de #Nice. pic.twitter.com/U1yhtcKPO4 — Axel Joly (@AxelJoly) July 15, 2016

На знімку іншої посвідки на проживання, виданої на ім'я Бухлеля, вказаний термін дії з 15 січня 2009 по 14 січня 2019 року.

Читайте такожНа межі життя і смерті: Олланд розповів про критичний стан близько 50 людей після теракту у Ніцці

UPDATE: Photo reportedly showing #NiceFrance terrorist Mohamed Lahouaiej Bouhlel resident permit with photo of him pic.twitter.com/B70WdXnN3u — News_Executive (@News_Executive) July 15, 2016

Достовірність опублікованих фотографій, на яких зняті документи терориста, французька влада офіційно не підтвердила.

Як повідомляв УНІАН, особу водія було встановлено. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції та Тунісу.

Поліція повідомила про проведення обшуку в його квартирі.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв досягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.