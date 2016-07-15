ЗМІ опублікували фотографії документів терориста з Ніцци

18:02, 15 липня 2016
Світ
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Опублікована фотографія посвідки на проживання, виданої на ім'я Мохамеда Бухлеля — терориста, який на вантажівці врізався в натовп людей на набережній в Ніцці.

twitter.com/News_Executive

Про це повідомляє Медуза з посиланням на The Daily Mirror.

У соцмережах опублікований ще один знімок цього ж документа. На ньому видно, що посвідка на проживання видається на термін з 15 січня 2008 по 14 січня 2009 року.

На знімку іншої посвідки на проживання, виданої на ім'я Бухлеля, вказаний термін дії з 15 січня 2009 по 14 січня 2019 року.

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Достовірність опублікованих фотографій, на яких зняті документи терориста, французька влада офіційно не підтвердила.

Як повідомляв УНІАН, особу водія було встановлено. Ним виявився 31-річний чоловік з подвійним громадянством Франції та Тунісу.

Поліція повідомила про проведення обшуку в його квартирі.

Нагадаємо, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Кількість жертв досягла 84 осіб. В результаті теракту госпіталізовано 54 дитини.

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