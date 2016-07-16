В центрі Анкари стався потужний вибух, бомба влучила в будівлю парламенту (відео)

Бомба влучила в будівлю турецького парламенту в Анкарі.

Про це за інформацією Anadolu повідомляє Reuters. Очевидці повідомляють, що чули потужний вибух, звук від якого рознісся всім містом. Vision has emerged from inside the parliament building when three bombs hit. #9Newshttps://t.co/qvID30CdU9 — Nine News Australia (@9NewsAUS) July 16, 2016

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