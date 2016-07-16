В центрі Анкари стався потужний вибух, бомба влучила в будівлю парламенту (відео)

03:07, 16 липня 2016
Світ
4327 0
оновлено

Бомба влучила в будівлю турецького парламенту в Анкарі. 

Про це за інформацією Anadolu повідомляє Reuters.

Очевидці повідомляють, що чули потужний вибух, звук від якого рознісся всім містом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter