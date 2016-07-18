В небі над Стамбулом відкрили вогонь по трьох невпізнаних вертольотах - ЗМІ
Після спроби перевороту в Туреччині три невпізнаних вертольоти були помічені увечері в неділю, 17 липня, в небі над Стамбулом, по них відкрили вогонь.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на портал Haberturk.
Вертольоти з'явилися на радарах центру з координації повітряного руху в 22:30 за місцевим часом, викликавши переполох серед жителів району Бююкчекмедже.
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По вертольотах була відкрита попереджувальна стрільба. Інші обставини події не повідомляються.
Як повідомляв УНІАН, збройний заколот розпочався у Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере керування країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.
Затримали понад 50 офіцерів та 6 тисяч бунтівників.
За останніми даними, загинули понад 290 осіб, понад 1,4 тис. людей отримали поранення.