В небі над Стамбулом відкрили вогонь по трьох невпізнаних вертольотах - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на портал Haberturk.

Вертольоти з'явилися на радарах центру з координації повітряного руху в 22:30 за місцевим часом, викликавши переполох серед жителів району Бююкчекмедже.

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По вертольотах була відкрита попереджувальна стрільба. Інші обставини події не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, збройний заколот розпочався у Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере керування країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.

Затримали понад 50 офіцерів та 6 тисяч бунтівників.

За останніми даними, загинули понад 290 осіб, понад 1,4 тис. людей отримали поранення.