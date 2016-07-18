Ердоган наказав винищувачам F-16 патрулювати небо над Туреччиною

Патрульні польоти вводяться для контролю за повітряним простором, а також забезпечення безпеки, передає Анадолу.

У Стамбул із сусідніх регіонів стягнуті 1800 бійців спецназу, поліція готується відбивати можливу атаку.

Глава міської поліції Мустафа Каліскан наказав збивати будь-які вертольоти, що пролітають над містом, без попередження.

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Водночас деякі ЗМІ з посиланням на Anadolu повідомляють, що у Стамбулі знову ввели надзвичайний стан.

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.