Перестрілка в Алмати: з'явилися фото та відео кривавого нападу

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Поліцейські провели затримання першого учасника кривавої перестрілки, передає Nur.kz.

На відео чоловік лежить на асфальті зв'язаний у присутності поліцейських.

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Також у місті введено червоний рівень терористичної небезпеки, оголошено антитерористичну операцію. Людей просять не виходити на вулицю.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Алмати, Казахстан, невідомий відкрив стрілянину біля одного з відділків поліції.