МВС Казахстану уточнило кількість жертв унаслідок перестрілки в Алмати

Про це повідомляє прес-служба МВС Республіки Казахстан.

«18 липня близько 11-ї години ранку при спробі проникнення в Алмалинське районне управління внутрішніх справ ДВД м. Алмати було завдано вогнепальне поранення постовому поліцейському, після чого злочинець заволодів автоматичною зброєю співробітника поліції та зник», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник застосував викрадену зброю до екіпажу поліції «Буран», який його переслідував, в результаті чого два співробітники патрульного екіпажу дістали вогнепальні поранення.

За даними відомства, в подальшому зловмисника, який вчинив збройний опір, було поранено і затримано. Особу злочинця встановлено.

При затриманні вогнепальне поранення дістали двоє співробітників поліції.

«На жаль, злочинцем раніше була здійснена спроба захоплення легкового автомобіля жителя міста, в результаті чого водій дістав поранення і помер. Від отриманих поранень дорогою до медустанови померли три співробітники поліції», - повідомляють в МВС Казахстану.

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За попередніми даними, затриманий, 27 річний раніше судимий уродженець Кизилординської області, підозрюється у скоєнні вбивства жінки минулими вихідними.

У місті введено оперативний план «Сирена», всі співробітники поліції орієнтовані на затримання співучасника зловмисника.