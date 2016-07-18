МВС Казахстану уточнило кількість жертв унаслідок перестрілки в Алмати
В Алмати (Казахстан) біля Алмалинського районного управління внутрішніх справ сталася перестрілка, в результаті якої загинули троє поліцейських і один цивільний.
Про це повідомляє прес-служба МВС Республіки Казахстан.
«18 липня близько 11-ї години ранку при спробі проникнення в Алмалинське районне управління внутрішніх справ ДВД м. Алмати було завдано вогнепальне поранення постовому поліцейському, після чого злочинець заволодів автоматичною зброєю співробітника поліції та зник», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисник застосував викрадену зброю до екіпажу поліції «Буран», який його переслідував, в результаті чого два співробітники патрульного екіпажу дістали вогнепальні поранення.
За даними відомства, в подальшому зловмисника, який вчинив збройний опір, було поранено і затримано. Особу злочинця встановлено.
При затриманні вогнепальне поранення дістали двоє співробітників поліції.
«На жаль, злочинцем раніше була здійснена спроба захоплення легкового автомобіля жителя міста, в результаті чого водій дістав поранення і помер. Від отриманих поранень дорогою до медустанови померли три співробітники поліції», - повідомляють в МВС Казахстану.
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За попередніми даними, затриманий, 27 річний раніше судимий уродженець Кизилординської області, підозрюється у скоєнні вбивства жінки минулими вихідними.
У місті введено оперативний план «Сирена», всі співробітники поліції орієнтовані на затримання співучасника зловмисника.