Після перестрілки в Алмати семеро поліцейських перебувають у реанімації, у місті введено спецплан "Перехоплення"

Лікарня швидкої невідкладної допомоги взята під озброєну охорону, передає Tengrinews.kz.

Повідомляється, що жертв і постраждалих серед мирного населення немає.

Раніше УНІАН повідомляв, що район Алматинского РУВС був оточений в Алмати. За повідомленнями очевидців, там було чути стрілянину. За словами співробітників довколишніх офісів, вони чули близько 10 пострілів.

Читайте такожПерестрілка в Алмати: з'явилися фото та відео кривавого нападу

Також будівлю Департаменту комітету національної безпеки оточили в Алмати. Зі слів очевидців, швидка допомога і поліцейські під'їхали до будівлі, можливо, є поранені. Вокзал Алмати-1 був оточений.

В Алмати була оголошена антитерористична операція і введений червоний рівень терористичної небезпеки.

УВАГА! Фото містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!