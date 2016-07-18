Після перестрілки в Алмати семеро поліцейських перебувають у реанімації, у місті введено спецплан "Перехоплення"
Сім поліцейських перебувають у реанімації після перестрілки в Алмати, там введено спецплан "Перехоплення".
Лікарня швидкої невідкладної допомоги взята під озброєну охорону, передає Tengrinews.kz.
Повідомляється, що жертв і постраждалих серед мирного населення немає.
Раніше УНІАН повідомляв, що район Алматинского РУВС був оточений в Алмати. За повідомленнями очевидців, там було чути стрілянину. За словами співробітників довколишніх офісів, вони чули близько 10 пострілів.
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Також будівлю Департаменту комітету національної безпеки оточили в Алмати. Зі слів очевидців, швидка допомога і поліцейські під'їхали до будівлі, можливо, є поранені. Вокзал Алмати-1 був оточений.
В Алмати була оголошена антитерористична операція і введений червоний рівень терористичної небезпеки.
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