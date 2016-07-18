Тисячі людей зібралися на місці трагедії в Ніцці вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих (фоторепортаж)

На місці трагедії споруджено імпровізований меморіал жертвам жахливого теракту, люди продовжують підносити квіти, свічки та інші речі на місце трагедії.

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Як повідомляв УНІАН, пізно у вечері 14 липня вантажівка на повному ходу врізалась у натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент перебували тисячі людей, які розходилися після святкового феєрверку з нагоди національного свята Франції.

Згідно з останніми даними, загинули 84 людини, серед яких один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.

Влада Франції оголосила триденну загальнонаціональну жалобу у пам'ять про жертви теракту в Ніцці.