Делегацію французького уряду освистали на церемонії прощання із жертвами теракту в Ніцці (відео)

На Англійській набережній, де в ніч на 15 липня стався кривавий теракт, що забрав життя 84 людей, зібралися тисячі людей. Про це з посиланням на Le Figaro пише «Європейська правда».

Читайте такожКривавий теракт у Ніцці: у лікарнях залишається понад сотня постраждалихВидання зазначає, що урядовці пройшли повз натовп під свист, несхвальний гамір і вигуки "Вбивці!" та "Відставка". Несхвальними криками супроводжувався і відхід членів уряду з церемонії.

Як повідомляв УНІАН, пізно у вечері 14 липня вантажівка на повному ходу врізалась у натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент перебували тисячі людей, які розходилися після святкового феєрверку з нагоди національного свята Франції. Згідно з останніми даними, загинули 84 людини, серед яких один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.

Влада Франції оголосила триденну загальнонаціональну жалобу у пам'ять про жертви теракту в Ніцці.