Той, хто напав на пасажирів поїзда в Німеччині, виявився вихідцем з Афганістану

Про це у вівторок, 19 липня, повідомляє газета The Telegraph з посиланням на дані поліції, передає Дождь

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Представник поліції міста Вюрцбурга заявив, що нападника застрелили, коли він намагався втекти з місця події.

Представник МВС Баварії заявив, що напад підліток здійснював з криками «Аллах Акбар».

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня невідомий чоловік напав з сокирою і ножем на пасажирів регіонального поїзда в Баварії. Як повідомляється в соцмережах, нападник поранив 21 людини.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн в ефірі ARD повідомив, що нападником був 17-річний афганець.