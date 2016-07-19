Той, хто напав на пасажирів поїзда в Німеччині, виявився вихідцем з Афганістану
03:51, 19 липня 2016Світ
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Той, хто напав на пасажирів поїзда в Німеччині з сокирою виявився 17-річним вихідцем з Афганістану.
REUTERS
Про це у вівторок, 19 липня, повідомляє газета The Telegraph з посиланням на дані поліції, передає Дождь
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Представник поліції міста Вюрцбурга заявив, що нападника застрелили, коли він намагався втекти з місця події.
Представник МВС Баварії заявив, що напад підліток здійснював з криками «Аллах Акбар».
Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 18 липня невідомий чоловік напав з сокирою і ножем на пасажирів регіонального поїзда в Баварії. Як повідомляється в соцмережах, нападник поранив 21 людини.
Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн в ефірі ARD повідомив, що нападником був 17-річний афганець.
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