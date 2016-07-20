Мей повідомила Туску про відмову Великобританії від головування в ЄС

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей повідомила про це у телефонній розмові з головою Європейської ради Дональдом Туском.

Головуєюча у Раді ЄС країна змінюється кожні шість місяців відповідно до заздалегідь затвердженого графіка. Прем'єр-міністр країни, якій випало очолювати раду, стає його головою. Чергу Великобританії настане у другій половині 2017 року.

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Однак, за словами Мей, її уряд у цей період буде зайнято обговоренням умов виходу Великобританії з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Райндерс заявив, що його країна готова керувати роботою Європейського Союзу замість Великобританії.

23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.