У Саудівській Аравії "реінкарнували" фетву проти Pokemon: гра популяризує теорію еволюції

Головний релігійний орган Саудівської Аравії – Вища рада улемів - оновив указ 15-річної давнини, в якому франшиза гри Pokemon визнавалася антиісламською. Про це з посиланням на саудівські медіа повідомляє агентство Reuters.

Читайте такожЯк у Києві проходить полювання на покемонів (фоторепортаж)

В Генеральному Секретаріаті Ради старших богословів заявили, що указ 2001 року щодо карткової гри Pokemon відродили у відповідь на запити віруючих.

Також у Раді стверджують, що мутації монстрів у грі, які наділяють їх певними силами, є блюзнірством, оскільки пропагують теорію природної еволюції. "Шокує, як часто слово "еволюція" чути від дітей", - йдеться у фетві.

На думку релігійних діячів, гра містить й інші елементи, які суперечать ісламу: серед них багатобожжя і азартні ігри.

Фетва вказує, що символи у грі Pokemon популяризують японську релігію Сінто, християнство, масонство і "світовий сіонізм".

Як повідомляв УНІАН, Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка на екрані смартфона проектується на локації реального світу.

У раді федерації РФ побачили в популярній грі Pokemon Go витівки диявола. Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.

Крім того, адміністрації великих меморіальних комплексів, таких як музей Голокосту у Вашингтоні, військове кладовище у Вірджинії і музей на території нацистського концтабору Аушвіц звернулися до відвідувачів з проханням не ловити покемонів на своїй території.