Естонія замість Британії головуватиме у Раді ЄС у другій половині 2017 року - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Європейської Комісії.

Естонія розпочне головувати у Раді ЄС на шість місяців раніше, ніж це планувалося, тому що Британія відмовилася від свого права обійняти головування у другій половині 2017 року.

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Постійні представники країн-членів ЄС зустрілися у Брюсселі після того, як Британія повідомила, що вона повинна зосередити увагу саме на процесі виходу з Євросоюзу замість ведення переговорів про вихід з ЄС.

Після Словаччини, яка зараз головує в Раді ЄС, головування у першій половині 2017 року перейде до Мальти.

Раніше планувалося, що Естонія головуватиме у першій половині 2018 року, коли у цій країні відзначатиметься 100-річчя республіки, а Болгарія - у другій половині того ж року.

"Рішення полягає у тому, що всі (країни) пересуваються (у графіку) на півроку", - пояснив речник Єврокомісії.

Також він додав, що рішення постійних представників все ще потребує офіційного затвердження усіма 28 членами Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія відмовилася від головування в Раді Європейського Союзу у наступному році.