З паризького Лувру евакуюють відвідувачів

20:23, 20 липня 2016
Світ
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Евакуація людей відбувається у французькій столиці з музею Лувр.

REUTERS

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відвідувачів музею.

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За їх даними, оголошення про початок евакуації викликало паніку серед десятків тисяч людей, які перебувають у залах Лувру.

Згідно з першими даними, в одному з приміщень спрацювала протипожежна система. В таких системах зазвичай використовуються речовини, що становлять при тривалому вдиханні небезпеку для здоров'я людей.

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