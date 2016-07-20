З паризького Лувру евакуюють відвідувачів
20:23, 20 липня 2016Світ
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Евакуація людей відбувається у французькій столиці з музею Лувр.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відвідувачів музею.
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За їх даними, оголошення про початок евакуації викликало паніку серед десятків тисяч людей, які перебувають у залах Лувру.
Paris is incredibly jittery. #Louvre evacuation seems to be panic situation. Will update.— Cal Perry (@calmsnbc) July 20, 2016
Згідно з першими даними, в одному з приміщень спрацювала протипожежна система. В таких системах зазвичай використовуються речовини, що становлять при тривалому вдиханні небезпеку для здоров'я людей.
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