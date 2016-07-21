У Путіна відповіли на повідомлення ЗМІ про те, що Росія попереджала Туреччину про переворот

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Я не володію такою інформацією і не знаю, на які джерела посилається агентство", — сказав він, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності опублікована інформація.

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Раніше іранське агентство Fars, посилаючись на дипломатичні джерела неназваних арабських ЗМІ, повідомило, що російська армія попередила турецьку Національну розвідувальну організацію про підготовку військового перевороту. Джерела зазначили, що серед перехопленої виявилася інформація про те, що кілька вертольотів направляються до готелю в Мармарісі, де Ердоган перебував перед початком перевороту.

Нагадаємо, збройний заколот почався у Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.