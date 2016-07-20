Москва попередила Анкару про підготовку військового перевороту – іранські ЗМІ

Про це пише іранське агентство Fars, посилаючись дипломатичні джерела неназваних арабських ЗМІ, повідомляє РБК.

За словами дипломатів, представники російської армії перехопили кодовані радіограми і особливо важливі відомості, якими обмінювалися військові. Вони свідчили про підготовку державного перевороту.

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Джерела зазначили, що у числі перехоплених виявилися відомості про те, що кілька вертольотів направляються до готелю в Мармарис, де знаходився Ердоган перед початком перевороту.

Співрозмовники видання не змогли сказати, якій російській станції вдалося перехопити обмін даними. При цьому дипломати уточнили, що розвідувальний підрозділ російської армії розгорнуто на сирійській базі Хмеймім, де знаходиться авіація, що приймає участь в операції проти ісламістів. Як зазначили джерела, підрозділ оснащено сучасними системами перехоплення особливо важливих даних.

Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.