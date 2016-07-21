У Пакистані заборонять вбивства честі

Про це повідомляє The Independent з посиланням на політика Мар'ям Наваз Шаріф - дочка прем'єр-міністра країни, передає Lenta.ru. За словами Мар'ям Наваз Шаріф, парламентський комітет розгляне проект документа вже 21 липня. Уряду вдалося домогтися від консервативних релігійних партій обіцянки не перешкоджати проходженню законопроекту.

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Він перекриє юридичну лазівку, яка дозволяє злочинцям уникнути покарання за таке вбивство. Згідно з чинним нині законом, у тому випадку, якщо члени сім'ї жертви пробачать вбивцю, він звільняється від покарання, і конфлікт врегульовується на основі угоди сторін. Враховуючи, що вбивства честі найчастіше вчиняються одним із родичів зі схвалення всієї родини, прощення йому гарантується.

Рада ісламської ідеології, в чиї обов'язки входить консультування парламенту з приводу відповідності законів релігійним канонам, вже заявила, що не підтримає документ, оскільки він суперечить Корану.

Приводом для ухвалення закону стало гучне вбивство пакистанської моделі Канділ Балоч. Дівчину задушив власний брат Васім, незадоволений тим, що його сестра публікувала в інтернеті фотографії в бікіні. "Я дав їй таблетку, а потім убив. Те, як вона себе вела, було неприпустимо", - зізнався Васім. У поліції Пенджабу повідомили, що рот і ніс дівчини перед смертю зашили, перекривши доступ повітря в дихальні шляхи.

Вбивство честі - злочин, скоєний родичами дівчини, яка накликала ганьбу на свою сім'ю. Випадки досі нерідко фіксуються у Пакистані: вважається, що там від рук родичів, незадоволених порушенням традиційних цінностей, щорічно гинуть 500 жінок.