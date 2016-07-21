Поліція затримала 20 осіб у ході спецоперації в передмісті Парижа

За даними телеканалу iTele, операція проводиться головним управлінням внутрішньої безпеки Франції, передає РБК. Обшуки проводяться в двох місцях на північному заході Парижа в передмісті Аржантей в районі мечеті.

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Інформації про виявлення зброї або вибухових речовин поки не надходило. Поліція повідомляла, що проведена антитерористична операція не пов'язана з розслідуванням теракту в Ніцці.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 14 липня в Ніцці водій вантажівки навмисно в'їхав у натовп святкуючих День взяття Бастилії, внаслідок чого загинуло 84 людини. Президент Франції Франсуа Олланд назвав це терористичним нападом. 19 липня французька поліція повідомила про упізнання всіх жертв трагедії. Список жертв включає в себе людей з восьми країн. Крім французів там є американці, англійці, українці, швейцарці, німці, поляки, росіяни. Цей напад на мирних громадян став у Франції найкривавішим з листопада 2015 року, коли в Парижі було вбито 130 осіб.