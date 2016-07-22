Олланд на зустрічі з Мей закликав розпочати процес виходу Британії з ЄС якомога швидше

Про це повідомляє Русская служба BBC.

"Це найважливіший момент. Британії доведеться вибрати: залишитися на єдиному ринку і прийняти право на вільне пересування чи отримати інший статус", - заявив французький лідер.

Виступаючи після першої зустрічі з новим прем'єр-міністром Британії Терезою Мей, Олланд також знову закликав Сполучене Королівство розпочати процес виходу з ЄС якомога швидше.

Мей в черговий раз заявила, що не хоче офіційно починати процес виходу раніше 2017 року. Вона також зазначила, що має намір зберегти тісні зв'язки з Євросоюзом і продовжити співпрацювати з Францією, в тому числі в боротьбі проти тероризму.

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"Раз Британія виходить з Євросоюзу, нам потрібно буде визначити, як зберегти найтісніші економічні відносини між нашими країнами", - сказала Мей.

Раніше британський прем'єр зустрілася з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, вони домовилися, що вихід Британії з ЄС має бути впорядкованим і розумним процесом.