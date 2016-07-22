У КНДР виявили секретний ядерний об'єкт - Reuters

Про це свідчать дані супутникових знімків, передає Reuters.

Зазначається, що Північна Корея могла використовувати цей секретний об'єкт на ранніх етапах розробки програми зі збагачення урану для створення ядерної зброї.

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При цьому центрифуги для збагачення урану могли створювати на авіаційному заводі.

Він розташований за 43 км від ядерного комплексу в Йонбені.

Припускається, що в КНДР може бути три фабрики для виробництва центрифуг.

Раніше КНДР провела навчання, які моделюють детонацію ядерних боєголовок, встановлених на ракети, які спрямовані на об'єкти Південної Кореї.