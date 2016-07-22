Туреччина може продовжити надзвичайний стан

Надзвичайний стан, оголошений Ердоганом у середу, почав діяти у Туреччині з 21 липня, передає "Радіо Свобода".

В інтерв’ю Reuters Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що рух, лідером якого є релігійний проповідник Фетхуллах Гюлен, вважатиметься у Туреччині терористичною організацією.

Читайте такожПарламент Туреччини схвалив закон про режим надзвичайного стануЯк повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану для розслідування справи про спробу військового перевороту. За словами турецького президента, введення особливого режиму безпеки необхідне для «усунення загроз демократії, верховенства закону, прав і свобод наших громадян».

Введення режиму НС означає, що з цього моменту президент та уряд зможуть приймати нові закони без парламенту.