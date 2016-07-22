Міжнародна коаліція заявила про готовність до взяття іракського Мосула

У спільній заяві йдеться про сталий прогрес іракських сил та сил сирійської опозиції у напрямку Мосула - одного з найбільших міст Іраку, яке і досі контролюється ісламістськими радикалами - та сирійського міста Ракка, передає DW.

"Наша коаліція і наші партнери на місцях витиснули "Ісламську державу" з майже половини території, яку вона колись займала в Іраку та з 20% у Сирії", - цитує слова держсекретар США Джона Керрі агенція AP.

Читайте такожВ Іраку армія відбила в ІДІЛ головну авіабазу під Мосулом

Керрі навів й інші показники успіху - відновлення контролю над іракськими містами Рамаді та Фаллуджа, ліквідацію лідерів ІД та посилення безпеки уздовж кордону між Сирією і Туреччиною.

Як повідомляється, останньою важливою перемогою коаліції стало захоплення повітряної бази за 65 кілометрів на південь від Мосула, ще стало ще одним кроком на шляху до звільнення міста.

Раніше AP повідомляло, що місто Фаллуджа на заході Іраку повністю звільнене від бойовиків "Ісламського держави".