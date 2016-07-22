У Парижі евакуюють табір мігрантів

У п'ятницю вранці на півночі Парижа почалась евакуація табору мігрантів. Про це з посиланням на Le Figaro пише "Європейська правда".

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Як пише видання, в таборі проживало близько 1-1,5 тис. біженців, що походять здебільшого з Еритреї, Сомалі та Афганістану.

За інформацією ЗМІ, евакуація проходить без інцидентів. Першими на автобусах відправили жінок, дітей та підлітків, які прибули без супроводу дорослих.

Для біженців вже приготували близько 1,5 тис. місць в центрах тимчасового розміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року до Європи Середземним морем прибули 230 885 мігрантів і біженців.