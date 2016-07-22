Росія бомбила базу США у Сирії – The Wall Street Journal

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Представники США стверджують, що ціллю росіян були не просто повстанці, а й база для секретних операцій елітних британських і американських підрозділів. При цьому близько 20 британських спецназівців залишили базу за добу до інциденту, який стався 16 червня.

Британські чиновники цю інформацію не коментують.

За словами джерел видання у США та двох командирів сирійських повстанців, літаки Росії скинули на базу касетні боєприпаси. Після цього представники командування США зв'язалися з російськими колегами і попередили, що ця база задіяна в кампанії США та не повинна зазнавати нападу.

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Приблизно через 90 хвилин після попередження США американський літак зафіксував нову хвилю ударів російських літаків по базі. В результаті авіаударів Росії були вбиті чотири сирійські повстанці.

Джерела WSJ розповіли, що після того, як російський літак 16 червня повернувся на авіабазу на заході Сирії, Пентагон почав вимагати від Москви пояснень. Російські військові спочатку повідомили своїм колегам у Пентагоні, що російські льотчики дійсно завдали ударів по базі, але вважали, що це позиції "Ісламської держави".

Однак американська сторона не прийняла це пояснення, враховуючи наявність на базі унікальних укріплень, характерних для американських і британських баз у регіоні. Пізніше російські військові повідомили, що вони не могли скасувати удари, оскільки Вашингтон не надав Москві точні координати цієї бази.

Після ударів американська сторона надала Москві деяку додаткову інформацію про операції США вздовж кордону з Йорданією. За словами джерел WSJ, США також порадили Москві триматися подалі від прикордонної зони.