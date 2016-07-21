Дальні бомбардувальники, що вилетіли з РФ, знову завдали удару по території Сирії (відео)

Цілями для ураження стали командні пункти, скупчення живої сили і техніки бойовиків, повідомляє прес-служба Міноборони РФ на своїй сторінці в Facebook.

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"За даними об'єктивного контролю в результаті удару знищено два пункти управління терористичних формувань, жива сила і військова техніка ІДІЛ в укритті. Прикриття винищувачами дальніх бомбардувальників здійснювалося літаками Су-35 з авіабази "Хмеймім", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що для забезпечення безпеки дій авіації про час нанесення ударів і коридорах прольоту літаків завчасно були поінформовані представники міжнародної коаліції.

Після виконання бойового завдання всі російські літаки зробили посадку на аеродромах вильоту.

Нагадаємо, раніше російські бомбардувальники завдали ударів по території Сирії 12 і 14 липня.