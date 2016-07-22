У Кремлі не знають про інцидент з авіаударами по базі США в Сирії

Відповідаючи на питання, чи знає Кремль про цей інцидент, Дмитро Пєсков відповів: «Ні, не знає. І в даному випадку мені нічого коментувати з таких газетних заміток». «Знову ж таки це питання, яке потрібно адресувати міністерству оборони», - сказав він, передають РИА Новости.

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Також Дмитро Пєсков сказав, що Росія при необхідності може оперативно збільшити контингент своїх військових у Сирії. Він зазначив, що питання поки що актуалізується. «Це питання вже до військових, потенційно така можливість констатована президентом досить давно»,- додав прес-секретар

Видання The Wall Street Journal повідомило, що місяць тому російські літаки в Сирії знищили надсекретний військовий об'єкт, який використовувався військами спеціального призначення США і Великобританії. Уряду і військові всіх трьох країн, за версією газети, замовчують цей факт.