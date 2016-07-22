Франція надасть армії Іраку важке озброєння - Reuters

15:27, 22 липня 2016
Світ
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Президент Франсуа Олланд заявив, що Франція надасть збройним силам Іраку важке озброєння.

REUTERS

Франція відправить важке озброєння іракській армії не раніше наступного місяця. Про це повідомив президент Франсуа Олланд, пише Reuters.

Також французький президент повідомив про відсутність планів щодо розміщення військ в Іраку та Сирії. 

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Франція раніше заявляла, що посилюватиме зусилля для боротьби з ”Ісламською державою” після нападу в Ніцці, який забрав життя 84 людей.

Також стало відомо, що після двох днів переговорів у Вашингтоні учасники міжнародної коаліції на чолі зі США, яка проводить військову кампанію проти терористичного угруповання "Ісламська держава", заявили про досягнення ключового моменту своєї кампанії - готовності до взяття Мосула.

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