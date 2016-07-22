Франція надасть армії Іраку важке озброєння - Reuters

Франція відправить важке озброєння іракській армії не раніше наступного місяця. Про це повідомив президент Франсуа Олланд, пише Reuters.

Також французький президент повідомив про відсутність планів щодо розміщення військ в Іраку та Сирії.

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Франція раніше заявляла, що посилюватиме зусилля для боротьби з ”Ісламською державою” після нападу в Ніцці, який забрав життя 84 людей.

Також стало відомо, що після двох днів переговорів у Вашингтоні учасники міжнародної коаліції на чолі зі США, яка проводить військову кампанію проти терористичного угруповання "Ісламська держава", заявили про досягнення ключового моменту своєї кампанії - готовності до взяття Мосула.