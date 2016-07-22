Мін'юст Туреччини рекомендував не враховувати думку ЄС про смертну кару

За словами Бекіра Боздага, рішення питання про смертну кару має ґрунтуватися на турецькому законодавстві, а не на бажаннях Євросоюзу. Відповідну заяву міністр зробив в ефірі каналу CNN Turk, передає Бі-бі-сі.

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Як повідомляв УНІАН, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні 18 липня заявила, що ЄС вважає, що Туреччина як член Ради Європи не може повернути смертну кару. Також вона заявила, що країна, яка практикує в якості покарання смертну кару, не може бути частиною ЄС. Також гостро на це відреагували канцлер Німеччини Ангела Меркель, заявивши, що повернення смертної кари покладе кінець переговорам про вступ Туреччини в ЄС, і держсекретар США Джонн Керрі, який заявив, що Туреччина може втратити членство в НАТО, якщо забуде "правила демократії".

Мораторій на смертну кару був введений в країні в 2004 році, однак після невдалої спроби держперевороту прихильники президента Ердогана вимагали стратити військових, які брали в ньому участь. У відповідь на це президент Ердоган сказав: "Ми чуємо вашу вимогу. В демократичній країні, якщо народ чогось хоче, він це отримує".

21 липня Туреччина вирішила тимчасово призупинити дію Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у зв'язку з надзвичайним станом в країні. Оголосив про це заступник прем'єр-міністра країни Нуман Куртулмуш, пославшись на досвід Франції, в якій також діє надзвичайний стан і призупинено дію конвенції.

За підозрою в причетності до спроби перевороту були затримані і тимчасово відсторонені від посад понад 20 тис. осіб. Серед них понад 9 тис. поліцейських, 3 тис. суддів і 6 тис. військових, а також викладачі вузів.

15-я стаття Європейської конвенції дозволяє країні відмовитися від частини зобов'язань у разі надзвичайної ситуації, яка заважає їй їх виконувати.