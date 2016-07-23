ООН нарахувала понад 30 тисяч терористів у світі

Зараз у світі налічується понад 30 тисяч бойовиків зі 100 країн світу, які так чи інакше належать до терористичних організацій.

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У зв'язку з цим тероризм вже є глобальною загрозою, заявив на прес-конференції в Нью-Йорку керівник виконавчого директорату Антитерористичного комітету ООН Жан-Поль Лаборд.

"Немає сумнівів, що загроза тероризму залишається сталою та стійкою, це було продемонстровано в багатьох місцях", - сказав Лаборд, повідомляє Новинний центр ООН.

Він також зазначив, що "Ісламська держава" стала "реальною терористичною організацією", навіть незважаючи на втрати, якиз зазнає.

За його словами, тільки за час Рамадану ІД здійснила або сприяла 393 атакам в 16 країнах світу, більшість з яких скоєно в Сирії та Іраку.