ФСБ прийшла з обшуками в квартиру російського політолога Піонтковського через статтю про Чечню

В московську квартиру відомого політолога і публіциста Андрія Піонтковського 23 липня рано вранці увірвалися співробітники ФСБ з ордером на обшук. В квартирі знаходиться прописаний там онук Андрія Піонтковського Філіп. Невдовзі туди прибув адвокат Марк Фейгін.

Участвую как защитник в обыске. Вы и представить себе не можете, что бывает за всего лишь статью на сайте в нынешней РФ... — Mark Feygin (@mark_feygin) 23 июля 2016 г.

Обшук проводиться за справою, порушеною після публікації у січні 2016 року на сайті радіостанції "Ехо Москви" статті Піонтковського "Бомба, яка готова вибухнути", присвяченої ситуації в Чечні (в даний час опублікована у відредагованому вигляді), повідомляє «Радіо Свобода».

Сегодня будет два обыска! После обыска в квартире внуков и дочери обыскивать будут квартиру самого Пионтковского. Расположены благо недалеко — Mark Feygin (@mark_feygin) 23 июля 2016 г.

Прокуратура виявила у цій статті "ознаки закликів до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності" Росії. Крім того, виявлено, що стаття збуджує ненависть і ворожнечу, а також "принижує гідність за ознакою національності". Було порушено кримінальну справу, і 5 липня співробітники ФСБ вилучили листування сайту радіостанції «Ехо Москви» з Андрієм Піонтковським. Редактора сайту Віталія Рувимського та інших співробітників викликали до ФСБ на допити.

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Андрій Піонтковський, що знаходиться за кордоном, в інтерв'ю РС прокоментував обшук у своїй московській квартирі:

“Звертає на себе увагу, що о 6 ранку в суботу люди ломляться до квартири. Мабуть, це успадкований стиль наших чекістів.

Хочу нагадати, що в 2007-2009 році мене вже звинувачували в екстремізмі через мою книгу. Але тоді процес закінчився дивовижною перемогою свободи слова – суд мене виправдав, визнав, що немає ніяких ознак екстремізму. Хоча я тоді працював у США, в Гудзоновському інституті, я приїжджав на всі засідання суду, на всі допити в прокуратурі, вважаючи, що це боротьба за свободу слова. Але зараз ситуація інша – я розумію, що це буде просто розправою. Ну і старшим я став на 10 років, складніше мені було б перенести ув'язнення в камеру навіть на кілька днів. Тому я вважав за доцільне залишити країну, і найближчим часом повертатися не збираюся. Я поїхав в той день, коли пані Ярова підписала звернення комітету Державної Думи до прокуратури з проханням мене просто-напросто заарештувати. Машина поволі розгорталася, прокуратура розглянула заяви, виявила "ознаки екстремізму" і відправила матеріали у ФСБ. Були обшуки в «Ехо Москви», тепер прийшли до мене. Мабуть, наступним етапом буде виклик на допит, а потім оголошення в розшук", - сказав Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, публіцист Андрій Піонтковський залишив Росію в лютому після того, як прокуратура знайшла ознаки екстремізму в його статті.