Публіцист Піонтковський після статті про відносини Кремля з керівництвом Чечні виїхав з Росії

Російський публіцист Андрій Піонтковський змушений був покинути країну зчерез ризик кримінального переслідування за статтю, опубліковану на сайті "Ехо Москви". Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає Російська служба ВВС.

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У статті "Бомба, яка готова вибухнути", опублікованій 23 січня, йдеться про стосунки федеральної влади і чеченського керівництва і суспільства.

28 січня, після публікації, глава комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції Ірина Ярова направила в Генеральну прокуратуру РФ запит про перевірку матеріалу на предмет екстремізму.

Сам Андрій Піонтковський в Twitter написав, що побоюється за своє життя.

"СК і прокуратура гризуться за право вбити 76-річного чоловіка. Держдума доручила мою ліквідацію СК, але прокуратура вже направила мою справу до ФСБ", - написав Піонтковський вранці 19 лютого.

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Крім того, звернення в Генеральну прокуратуру і Слідчий комітет РФ склали також депутати парламенту Чечні, сказано на сайті Генпрокуратури РФ.