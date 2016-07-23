Ердоган розраховує на зустріч з Путіним у середині серпня
14:48, 23 липня 2016Світ
367 0
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розраховує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у середині серпня.
Ердоган розраховує незабаром поспілкуватися з Путіним / відео France24
Про це заявив в інтерв'ю телеканалу France24.
"Нещодавні події можуть певним чином впланути на мої плани. Але я думаю, що якщо не станеться чогось виняткового, приблизно в середині серпня або близько того буде можливо провести переговори", - сказав Ердоган у відповідь на запитання журналіста про можливу зустріч з Путіним.
Читайте такожDie Presse: Чому "цар Путін" помирився з "султаном Ердоганом"
За словами турецького лідера, це питання обговорюється по лінії Міністерств закордонних справ Туреччини та Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter