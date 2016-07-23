Ердоган розраховує на зустріч з Путіним у середині серпня

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу France24.

"Нещодавні події можуть певним чином впланути на мої плани. Але я думаю, що якщо не станеться чогось виняткового, приблизно в середині серпня або близько того буде можливо провести переговори", - сказав Ердоган у відповідь на запитання журналіста про можливу зустріч з Путіним.

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За словами турецького лідера, це питання обговорюється по лінії Міністерств закордонних справ Туреччини та Росії.