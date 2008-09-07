Меркель: ми в Євросоюзі виступаємо за подальші контакти з Росією

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання на конструктивні підсумки майбутнього візиту до Москви президента Франції Ніколя Саркозі. "У мене є надія, що французький президент доб`ється певного прогресу в просуванні плану врегулювання російсько-грузинського конфлікту під час свого візиту до Москви в ранзі голови ЄС", - заявила А.Меркель в інтерв`ю німецькому радіо.

Канцлер Німеччини висловилася з часткою оптимізму і з приводу відносин між Росією і Євросоюзом. Вона відзначила, що задоволена реакцією Москви на підсумки нещодавнього саміту ЄС по Грузії. Тоді європейські лідери домовилися про те, що "заморозять" переговори між РФ і ЄС за новою угодою про партнерство і співпрацю, якщо російські війська не вийдуть з Грузії до середини вересня. У той же час ЄС не зважився на введення санкцій проти Росії, що було позитивно сприйняте в Кремлі, відзначає РБК.

"Я бачу підстави для надії, оскільки прем`єр-міністр РФ і російський президент вітали рішення Євросоюзу", - сказала А.Меркель, передає Reuters. "Ми в Євросоюзі виступаємо за подальші контакти з Росією", - відзначила канцлер, вказавши при цьому, що визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії не повинне привести до згортання співпраці з РФ в інших областях.

Нагадаємо, 8 вересня 2008р. з візитом до Москви прибуде президент Франції Ніколя Саркозі. Він обговорить з президентом РФ Дмитром Медведєвим хід реалізації шести принципів, включених у "план Медведєва-Саркозі". Очікується також, що французький лідер підніме питання про конкретні параметри майбутніх міжнародних дискусій по забезпеченню стабільності і безпеки Південної Осетії і Абхазії. Разом з Н.Саркозі в переговорах з главою Російської держави візьмуть участь голова Єврокомісії Жозе-Мануель Баррозу і верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Хав’єр Солана.